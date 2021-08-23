надежное, проверенное миллионами хозяев средство защиты дома от проникновения злоумышленников, холода и шума; предметов интерьера — от палящего солнца; окон и дверей — от шквалистого ветра, а также повреждения сорванными с деревьев ветками или поднятым с земли мелким мусором

Нашими клиентами являются крупные предприятия химической, нефтяной промышленности, торговые центры, гипермаркеты и тысячи частных заказчиков Республики Башкортостан. Ворота – это неотъемлемая часть архитектуры любого здания. В настоящее время на рынке ворот можно найти самую разнообразную продукцию. Тенденция к автоматизации различных конструкций является причиной того, что в настоящее время рольставни и автоматические ворота стали так популярны. Сегодня нет необходимости покидать Стерлитамак в поисках качественных и красивых воротных систем. Так же мы осуществляем сервисное обслуживание и монтаж.

рассчитать стоимость своих будущих ворот или запрсить консультацию нашего менеджера, заказав обратный звонок!

Продажа, поставка и монтаж секционных, гаражных, роллетных автоматических ворот и систем автоматики в Стерлитамаке. Надёжные конструкции “АЛЮТЕХ” для частных домов, коммерческих и производственных предприятий, складских комплексов с монтажом «под ключ». Профессиональные консультации и сервисное обслуживание.

Продукция

Откатные и распашные ворота. Прочная рама, индивидуальные размеры, установка с соблюдением норм и правил. Различные варианты заполнения: сэндвич-панели, профлист и т.д. Аккуратная, надёжная автоматика, установка антивандального короба для защиты привода. Качественная окраска и комплексная защита конструкции от коррозии. Профессиональные консультации и проектирование.

Автоматические гаражные, секционные ворота от производителя. Широкий спектр размеров с шагом 10 мм, защита от коррозии и выцветания. Сертифицированная продукция от крупнейшего производителя роллет, секционных ворот и других алюминиевых конструкций. Гаражные ворота производятся в соответствии со стандартом ГОСТ.

– Секционные ворота из прочных сэндвич-панелей Алютех, с защитой от промерзания и коррозии. Более 200 цветов, цифровая печать. Бытовые и промышленные конструкции, варианты секционных ворот для отапливаемых и холодных помещений.

– Роллетные ворота из прочного профиля с защитой от взлома. Различный тип монтажа: с наружным защитным коробом, и на консолях – для снижения нагрузки на проём. Компактные и гармоничные рулонные ворота на въезд, для дома и бизнеса.

– Подъёмные ворота оснащаются автоматическим или ручным приводом, системами уравновешивания и безопасности.

– Секционные ворота из прочных сэндвич-панелей Алютех, с защитой от промерзания и коррозии. Более 200 цветов, цифровая печать. Бытовые и промышленные конструкции, варианты секционных ворот для отапливаемых и холодных помещений. – Роллетные ворота из прочного профиля с защитой от взлома. Различный тип монтажа: с наружным защитным коробом, и на консолях – для снижения нагрузки на проём. Компактные и гармоничные рулонные ворота на въезд, для дома и бизнеса. – Подъёмные ворота оснащаются автоматическим или ручным приводом, системами уравновешивания и безопасности. Рольставни на окна, двери, витрины и торговые павильоны, с вариантами монтажа на основе встроенного и накладного короба. Надёжная защита от злоумышленников, сохранение тепла, защита от уличного шума и яркого солнца. Различные варианты дизайна и конструкции – от премиальных эксклюзивных экстерьеров, до доступных решений с базовыми функциями. Широкая цветовая палитра. Специализированные конструкции для банков.

Перегрузочная техника – оборудование для оптимизации погрузочно-разгрузочных работ. Поставка и монтаж уравнительных платформ, герметизаторов проёма, перегрузочных площадок и тамбуров.

Шлагбаумы для регулировки проезд на территорию частных и промышленных объектов.

Автоматика для распашных, откатных и гаражных ворот, с программируемыми функциями для комфортного использования.

Основные преимущества нашей компании:

17-летний опыт продаж и установки автоматических ворот, роллетных систем и перегрузочного оборудования

Надёжная и проверенная продукция, разработанная с учётом российских реалий эксплуатации.

Профессиональная, сертифицированная команда, способная решать сложные и нестандартные технические задачи.

Предоставление гарантии, сервисное обслуживание оборудования.

Компания “Люкс-Ворота” является официальным представителем ГК “АЛЮТЕХ” в Стерлитамаке, наши инженеры и монтажники сертифицированы. Люкс-Ворота гарантирует, что установленные системы прослужат долго и сохранят привлекательный вид.