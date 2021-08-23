"ЛЮКС-ВОРОТА"
- компания, занимающаяся реализацией, поставкой и монтажом автоматических ворот, ролетных систем, алюминиевых конструкций,
перегрузочного и другого электромеханического оборудования. Уже более 12 лет мы работаем в данной сфере. За это время у нас
образовалась сильная команда, готовая решать сложные технические и административные задачи.
Мы являемся единственным в Стерлитамаке официальным представителем ГК "АЛЮТЕХ"
Нашими клиентами являются крупные предприятия химической, нефтяной промышленности, торговые центры, гипермаркеты и тысячи частных заказчиков Республики Башкортостан.
Ворота – это неотъемлемая часть архитектуры любого здания. В настоящее время на рынке ворот можно найти самую разнообразную продукцию. Тенденция к автоматизации различных
конструкций является причиной того, что в настоящее время рольставни и автоматические ворота стали так популярны. Сегодня нет необходимости покидать Стерлитамак в поисках
качественных и красивых воротных систем.
Так же мы осуществляем сервисное обслуживание и монтаж.
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Продажа, поставка и монтаж секционных, гаражных, роллетных автоматических ворот и систем автоматики в Стерлитамаке. Надёжные конструкции “АЛЮТЕХ” для частных домов, коммерческих и производственных предприятий, складских комплексов с монтажом «под ключ». Профессиональные консультации и сервисное обслуживание.
Продукция
- Откатные и распашные ворота. Прочная рама, индивидуальные размеры, установка с соблюдением норм и правил. Различные варианты заполнения: сэндвич-панели, профлист и т.д. Аккуратная, надёжная автоматика, установка антивандального короба для защиты привода. Качественная окраска и комплексная защита конструкции от коррозии. Профессиональные консультации и проектирование.
- Автоматические гаражные, секционные ворота от производителя. Широкий спектр размеров с шагом 10 мм, защита от коррозии и выцветания. Сертифицированная продукция от крупнейшего производителя роллет, секционных ворот и других алюминиевых конструкций. Гаражные ворота производятся в соответствии со стандартом ГОСТ.
– Секционные ворота из прочных сэндвич-панелей Алютех, с защитой от промерзания и коррозии. Более 200 цветов, цифровая печать. Бытовые и промышленные конструкции, варианты секционных ворот для отапливаемых и холодных помещений.
– Роллетные ворота из прочного профиля с защитой от взлома. Различный тип монтажа: с наружным защитным коробом, и на консолях – для снижения нагрузки на проём. Компактные и гармоничные рулонные ворота на въезд, для дома и бизнеса.
– Подъёмные ворота оснащаются автоматическим или ручным приводом, системами уравновешивания и безопасности.
- Рольставни на окна, двери, витрины и торговые павильоны, с вариантами монтажа на основе встроенного и накладного короба. Надёжная защита от злоумышленников, сохранение тепла, защита от уличного шума и яркого солнца. Различные варианты дизайна и конструкции – от премиальных эксклюзивных экстерьеров, до доступных решений с базовыми функциями. Широкая цветовая палитра. Специализированные конструкции для банков.
- Перегрузочная техника – оборудование для оптимизации погрузочно-разгрузочных работ. Поставка и монтаж уравнительных платформ, герметизаторов проёма, перегрузочных площадок и тамбуров.
- Шлагбаумы для регулировки проезд на территорию частных и промышленных объектов.
- Автоматика для распашных, откатных и гаражных ворот, с программируемыми функциями для комфортного использования.
Основные преимущества нашей компании:
- 17-летний опыт продаж и установки автоматических ворот, роллетных систем и перегрузочного оборудования
- Надёжная и проверенная продукция, разработанная с учётом российских реалий эксплуатации.
- Профессиональная, сертифицированная команда, способная решать сложные и нестандартные технические задачи.
- Предоставление гарантии, сервисное обслуживание оборудования.
Компания “Люкс-Ворота” является официальным представителем ГК “АЛЮТЕХ” в Стерлитамаке, наши инженеры и монтажники сертифицированы. Люкс-Ворота гарантирует, что установленные системы прослужат долго и сохранят привлекательный вид.