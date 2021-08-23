ЛЮКС-ВОРОТА
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РОЛЛЕТНЫЕ
системы

РОЛЛЕТЫ

надежное, проверенное миллионами хозяев средство
защиты дома от проникновения злоумышленников, холода и шума; предметов интерьера — от палящего солнца; окон и дверей — от шквалистого ветра, а также повреждения сорванными с деревьев ветками или поднятым с земли мелким мусором
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"ЛЮКС-ВОРОТА"

- компания, занимающаяся реализацией, поставкой и монтажом автоматических ворот, ролетных систем, алюминиевых конструкций, перегрузочного и другого электромеханического оборудования. Уже более 12 лет мы работаем в данной сфере. За это время у нас образовалась сильная команда, готовая решать сложные технические и административные задачи.
Мы являемся единственным в Стерлитамаке официальным представителем ГК "АЛЮТЕХ"
Нашими клиентами являются крупные предприятия химической, нефтяной промышленности, торговые центры, гипермаркеты и тысячи частных заказчиков Республики Башкортостан.
Ворота – это неотъемлемая часть архитектуры любого здания. В настоящее время на рынке ворот можно найти самую разнообразную продукцию. Тенденция к автоматизации различных конструкций является причиной того, что в настоящее время рольставни и автоматические ворота стали так популярны. Сегодня нет необходимости покидать Стерлитамак в поисках качественных и красивых воротных систем.
Так же мы осуществляем сервисное обслуживание и монтаж.

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Продажа, поставка и монтаж секционных, гаражных, роллетных автоматических ворот и систем автоматики в Стерлитамаке. Надёжные конструкции “АЛЮТЕХ” для частных домов, коммерческих и производственных предприятий, складских комплексов с монтажом «под ключ». Профессиональные консультации и сервисное обслуживание.

Продукция

Основные преимущества нашей компании:

Компания “Люкс-Ворота” является официальным представителем ГК “АЛЮТЕХ” в Стерлитамаке, наши инженеры и монтажники сертифицированы. Люкс-Ворота гарантирует, что установленные системы прослужат долго и сохранят привлекательный вид.

Юридическая информация

  • Республика Башкортостан,
    г. Стерлитамак,
    ул. Профсоюзная, 20 Б, офис 2

    • Телефон: 8-800-25-05-809
    E-mail: loe@lux-vorota.ru

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